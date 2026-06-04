Sn. Tufan Erhürman, Türkiye ile birlikte son katıldığınız TDT toplantısında KKTC’nin desteklenmesi kararı alınmasına karşın tam üye devletlerden biri olan Kazakistan’ın dün Kıbrıs Rum Yönetimi’yle çeşitli işbirliği anlaşması yapması oldukça düşündürücü…

Sn. Ünal Üstel, doğalgaz konusunda Türkiye olan çalışmaların ilerletilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığınız görüşmelerde bu projenin başlama tarihi belirlendi mi?

Sn. Hakan Dinçyürek, anlaşılan son zamanlarda oldukça meşgul olduğunuz için vatandaşların görüşme taleplerini geri çeviriyorsunuz. Ancak bu şekilde vatandaşı sizden uzaklaştırıyorsunuz, bizden söylemesi…

Sn. Fikri Ataoğlu, Kalkınma Bankası’nın tüm sektörleri kapsayacak olan ‘Can Suyu Kredisi’ paketi inşallah piyasaya fayda sağlar. Acaba bu paketten faydalanacak olan işletmeler kredisini doğrudan Kalkınma Bankası’ndan mı yoksa diğer özle bankalardan mı alacak?

Sn. Hamit Bakırcı, Erenköy-Karpaz Belediye başkanlığı için bir dönem daha aday olacağınızı ve daha sonra aday olmayacağınızı açıkladınız. Hayırlısı olsun…

Sn. Adil Onalt, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği yönetiminde yaşanan istifalar dikkatlerden kaçmıyor. Herhalde istifa eden bu 6 kişinin yerine yeni isimler atayacaksınız… Kolay gelsin…