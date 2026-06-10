KKTC Badminton Federasyonu 1.-2. ve 3. Kademe olarak açtığı Antrenörlük kursu geçtiğimiz hafta verilen teorik derslerin ardından, uygulama derslerine başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından görevlendirilen eğitmenlerle gerçekleştirilen uygulamalı derslerle 22 Antrenör eğitimlerine devam ediyor.

Antrenörlük kursu için adamıza gelen Türkiye Badminton Federasyonu As Başkanı Zafer Şahin ile Asbaşkan Şaban Kırcalı tarafından yürütülen kurslarla antrenörler hem bilgilerini tazeleyecek hem de kendilerini geliştirecekler.

Bir hafta sürecek olan Antrenörlük kursu başlamadan önce kısa bir açılış konuşması yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, tecrübeli antrenörler yanında yeni nesil gençlerin çoğunlukta olduğu kursta alttan gelen başarılı sporcuları görmek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Teorik dersleri takip ettiğini belirten Başkan Deniz, derslerin cok verimli geçtiğini söyleyerek, uygulama dersleri için gelen Asbaşkanlar Zafer Şahin ve Saban Kırcalı ya da tesekkür ederek, her zaman Kıbrıs Badmintonunun yanında olan Türkiye Gençlik Spor Bakanlığına, Türkiye Badminton Federasyonuna ve Başkan Ercan Yıldız ile yönetim kuruluna teşekkür etti.

Asbaşkan Zafer Şahin de her zaman Kıbrıs Badmintonunun yanında olduklarını, yakından takip ettiklerini ve Federasyon Başkanı Fırat Deniz ile uyumlu bir şekilde ülke gençliğine hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Kursta bulunan birbirinden değerli eski sporcu ve antrenörlerin olduğunu bunun da kursun seviyesini yükselttiğini soyleyerek bundan mutluluk duyduğunu iletti.

Asbaşkan Şaban Kırcalı ise Kıbrıs'ın yeri her zaman bizde ayrı olmuştur, son dönemde KKTC Badmintonunun giderek geliştiğini ve bundan dolayı da mutlu olduklarını söyleyerek kursiyerlere başarılar diledi.