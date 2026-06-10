Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu 27 Haziran 2026 Cumartesi günü, saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Genel kurul KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak.

KTFF tarafından yapılan açıklamada 27 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, federasyona bağlı Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerektiği belirtildi.

Genel kurul gündemi şöyle:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Genel Kurul Toplantısı’nın açılışı

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3) Başkanın hitabı

4) Divan Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

5) Gündemin Onaylanması

6) Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul Onayına Sunulması

7) Mali Raporun Genel Kurul Onayına Sunulması

8) Dilek ve Temenniler

9) Kapanış