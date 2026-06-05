Sn. Hüseyin Çavuş, yürüttüğünüz politika hayvancıları bölüp parçalayıp yönetmek istiyorsunuz gibi görünüyor. Ancak hayvancıları bölmeniz biraz zor gibi... Kolay gelsin…

Sn. Ziya Öztürkler, Malatya’ya yaptığınız ziyaret sırasında geçen yıl ülkemizde görev yapan Korgeneral Zorlu Topaloğlu’nu da ziyaret etmişsiniz. Bu ziyaret oldukça anlam yüklü bir ziyaret oldu…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bir Dışişleri Bakanı olarak ülkemizi dışa karşı tek vücut olarak temsil etmek gerekiyor değil mi? Ancak siz Cumhurbaşkanı Erhürman’la sürekli ters düşüyorsunuz. Bu da hiş hoş görünmüyor…

Sn. Halil Kasım, bölge milletvekiliniz ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile yaptığınız görüşme sonucunda köyünüz Görneç’e 300 Tonluk bir içme suyu deposu yapımı için söz almışsınız. Hade hayırlısı…

Sn. Atınç Keskin, bir süre önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik yaptığınız sert eleştiri sonrasında Kuveyt Temsilciliği görevinizden alınmışsınız. Anlaşılan Erhan bey UBP kanadını iyi tehdit etti.

Sn. Ertan Birinci, Genç TV’nin 29. Kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere tüm çalışanları ve emek verenleri kutluyoruz. Özel TV’lerin ülkemizdeki ilk ayağı olan Genç TV’nin daha nice 29 yılları olsun diyelim…