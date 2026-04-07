Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün yaşadıkları bölgede şahit oldukları fotoğraftaki görüntüyü bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

“Evet burası KKTC! İş ve işçi güvenliğinin en üst düzeyde olduğu bir ülke!” diyerek iğneli bir sözle konuşmaya başlayan vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi 10 metre yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çalışan işçinin durumuna dikkat çektiler.

İnşaat alanlarında bu gibi görüntülerin oldukça fazla olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, çalışan güvenliğinin hiçe sayıldığı inşaat sektöründe etkin denetimin şart olduğunu vurguladılar.

Fotoğrafta görülen inşaat işçisinin o yükseklikten bir iş kazasına maruz kalması durumunda ölümle burun buruna gelmesinin kaçınılmaz olacağını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, bu konuda daha duyarlı hareket edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.