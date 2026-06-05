HUKUK. VE ADALET :

Bu iki konu ayniymiş gibi. ( Synonymous ) görünse bile öyle değildir.

Hukuk, Yasama organın yaptığı yasalara ve yargıçların yarattığı İçtihadlara dayanır. Yaşama organında güçlü kim ise, onun yasaları oylamada kabul görür. Yargıçlarda buna uymak mecburiyetindedir ler.

Üniversitelerde Hukuk okutulur. Adalet pek okutulmaz.

Bu nedenle , hukuk güçlüden yana ağırlıktadır.

" Yasalar bir ağdır, güçlü balıklar yırtar geçer, küçükler yakalanır."

Güçlünün koyduğu yasalar, güçsüzün de susmasını sağlar.

Hukukta, şekilcilik vardır. İstenilen şekle uymayan dava düşer.

Adalet ise yazılı değildir. Halkın kendi Mantığı, sorgulaması sonucu VİCDANINDA vardığı HÜKÜMDÜR.

Bu eğitimle , yaşam süreci içinde Ahlak . Etik Kurallar ve Norumlardan oluşur.

Hukuk kısa süreli değişkenlık gösterir, ancak ADALET, köklü ve degişken değildir.

Daha önce yazdım: Elimde yazılı belgeli bir alacağımı ödemediler.

Çevrem Mahkemeye git dediler.

Güvendigim , bir avukata gittim:

- O, benim arkadaşımdır, dava açamam dedi.

Bir başkasıda beni reddetti. Çünkü dava edilecek kişi güçlüydü.

Sonunda bir arkadaş davayı actı.

Ben parayı alacağımı beklerken dava düşmüş. Davayı " Yücel Dolmacı Ltd " olarak açmamışık, " Yücel Dolmacı " olarak açmışık.

Bende dosyayı yırttım, çöp sepetine attım.

Bacanağı aradım :

- Git çocukların okul ücretlerini öde, yoksa okuldan atacaklar. Ben sana sonra ödeyim, dedim.

Adalet olsa :

Çocuk katili ,hakkında tutuklama emri olan Netanyahu gezebilir mı?

Dünya yı ateşe atan, çocuk istismarcısı, hakkında akli dengesi yerinde değildir diye tıbbı beyanlar bulunan Trump görevde kalabilir mi?

Trump, Venuzele Başkanını yatak odasından alabilir mi? Özel hayatın gizliliği yok mu?

(Yücel Dolmacı)

İşte şimdi oldu. Türk milliyetçilerin yıllardır yapamadığını Hristodoulides başardı. Türki cumhuriyetler ile Kıbrıs Türkleri Kızıl Elma hayalini gerçekleştiremese de kaynaşabilecekler. Kazakistan'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nde büyükelçilik açma kararının ardından uçuşlar başlayacak. Böylece KKTC pasaportu ile değil ama Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile artık Kıbrıslı Türkler tatil, gezme, inceleme amaçlı Türki cumhuriyetlerine çıkarma yapabilir. Türk akrabalar ile Hristodoulides sayesinde tanışmak çok anlamlı olacak.

(Ahmet Billuroğlu)

Önümüzde temmuza dair yeşeren yeni diplomatik umutlar, çözüm odaklı beklentiler var.

Temennim, resmi müzakerelerin artık salt bir "mağduriyet" retoriğine sığınmadan, her iki tarafın da "al-ver" dengesini gözettiği gerçekçi bir zeminde yeniden başlamasıdır.

Daha dün KKTC Milli Takımı, tanınmamış ülkelerin futbol turnuvası CONIFA’da İsviçre’nin Ticino Kantonu ile sahaya çıktı.

Kendi anayasası, parlamentosu ve vergi sistemi olan özerk bir kanton Ticino...

Sormak gerekiyor: Dünyayla bütünleşmiş ortak bir cumhuriyetin asli unsuru olmak varken, küresel sistemin çeperinde bir "Ticino" kantonu olarak kalmak mı bizim nihai vizyonumuz?

(Cenk Mutluyakalı)