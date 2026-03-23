Trump diyor ki ; "istesem İran'ın işini 2 dakikada bitiririm".

Eğer bahsettiği nükleer silah kullanmaksa 3ncü dakikada da, ABD 'nin ve tüm insanlığın işi biter.

Nükleer silahların yaptığı etki

basınç ,sıcaklık ,rüzgâr ,radyasyon ama unutulmaması gereken bir onemli olay daha var, yarımyamalak sağ kalsan bile artık mağra devrindesin çünkü nükleerin etkisi bütün enerji hatlarını yok eder bütün trafolar patlar, bütün elektronik devreler yayılan çok yuksek EMP elektromanyetik alan etkisiyle yanar yok olur ve teknoloji shut down.

İşte o zaman Albert Einstein'in söylediği gerçek olur.

insanlık herşeye sıfırdan başlar ve çıkacak olan bir savaş taş ve sopalarla olur.

(Hasan Mullaoğulları)

FELAKETE AZ KALA :

Maalesef akşam yazdığım gibi, karga Netanyahü, kılavuzluğunda Trump boka batacak.

Ancak bunun sonuçları tüm insanlığın çirkefe batması olacak

Bu kara savaşı normal bir savaşda olmaycak. Normal savaş mı olur diye ceksiniz. Evet olur. Uluslar arası anlaşmalarda , savaşlarda çocukların ,sivillerin, öldürülmemesi, ibadet, ÜRETİM YERLERİ NiN bombalanmaması şartları vardır.

Ancak, Trump ve Netanyahu bunun aksini yapıyorlar..

Hava ve Deniz harekatında başarısız olan bu ikili , şimdi KARA HAREKATINA karar verdiler.

Bu son olmaycak , bu durumda NÜKLER SİLAHDA kullanacaklar.

Bunu sessizmi seyredip , kader deyip boyun mu egeceyik.

HAYIR!!!

Biz çoğunluğuk ve AHLAK sahibiyik.

Dünyadaki Entellektüeller, bilim adamları, Akıl insanla, Öğretim görevlileri, Sağlıkcılar, Üreticiler, Sanayiciler BİRLEŞİN.

1. Politikacıları frenleyin.

2. Arap Dünyası, Monarşik kararlara karşı çıkın

3. Tüm tuketiciler , Amerikan ve İsrail mallarını boykot ediniz, ülkelerinizdeki üretimlerini durdurunuz.

4. Dünyadaki Amerikan ve Yahudiler üzerinde mahalle baskıını artırınız.

5. Bu iki Devletin Elçiliklerine giriş çıkışı önleyiniz.

5. Milyonlarca bir araya gelip kitlesel protesto yapıp, Trump ve Netanyahu posterlerine tükürünüz.

Amerikan üslerinden kalkışları engelleyici işlem yapın. Gidin piste yatın. Kitle halinde giderseniz sizi engelleyemezler.

TÜRKİYE BU SAVAŞDA TARAFSIZLIK İLKESİNİ KORUMALIDIR.

TÜRKİYEDEKİ ÜSLERİ UK gibi , Amerikan uçuşlarına açmamalıdır.

Nüfusunun 0/0 40 Ve CB Türk olan bir komşu ülkeye karşı olmak doğru değildir.

Ayrıca AKP iktidarının Dini inançlarının İHLALİDİR.

Türkiye üzerine ne gibi Amerikan şantajlarının geldiğini tahmin ediyoruz.

Bu kapsamda Ercan da savaşda kullanılacak bir uçak alanı değildir.

(Yücel Dolmacı)

Ölürken kahkahasını kime bıraktı Nilgün Marmara… Metin Altıok’un o kırılgan umudu hangi toprakta saklı?

Yine bir savaşın kıyısında yaşıyoruz ve geleceğe dair hep karamsar senaryolar yazılıyor... Yalnızca gerilim ya da çatışma riski değil; kıtlık, yoksulluk, belirsizlik…

Bayram geçti. “Dünya Şiir Günü” de öyle… Kolektif bildirideki o cümle zihnimde: “Hiçbir şey barış kadar özlenemez çünkü ölesiye yorgun yeryüzü…”

(Cenk Mutluyakalı)