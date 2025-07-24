Ekonomist ve kamusal entelektüel Mertkan Hamit’i Türkiye’ye sokmamışlar. Neden? Bilmiyoruz. Bilmememiz gerektiği için bilmiyoruz. Çünkü bazı yasaklar, kendi başına bir sanat eseri. Sebepsizliğin estetiği. Otoriterlikte sebep yoktur, çünkü sebep açıklamak eşitlik kokar; açıklama bir tür hesap vermedir. Bizde hesap yok, kapı var. Ve kapıcı. Bu yüzden bazıları AB'ye girer bazıları ise kapıcısı kalır.

Türkiye, Kıbrıslı Türkleri böyle engelleyerek ne yapıyor? Onların saygısını artırıyor olmalı! Ne kadar da yapıcı bir strateji. “Gelme, ama sev beni. Giremezsin, ama alkışla beni.” Bu, sevgi değil, Stockholm sendromuna yatırım. Ya tutarsa!! diye...

(Mete Hatay)

“Ülkede bir an önce Birleşmiş Milletler denetiminde şeffaf bir nüfus sayımı yapılması lazım”diyor bir genç.

Adaya bir süre uzak kalmış, dönmüş, gözlemlerini paylaşıyor.

Hain değil!

Ama bu ülkeyi yöneten ayrıştırıcı, çatıştırıcı, karalayıcı zihniyet, bugün artık “nüfus sayımı” istemeyi bile “hainlik” sayıyor.

Anlayın artık!

Nasıl bir suçluluk duygusuysa bu…

Tarihi bir bina “baraka” diye küçümseniyor.

Ama çocuklar barakalarda eğitim görüyor.

Hangisi ihanet?

(Cenk Mutluyakalı)

Her sene kayıt zamanı plak iğnesi dakılır

DAÜ de oyun oynanmaya başlar ama yıllardır seyirci bulmaz

DAÜ ayakta

(İsmet Ezel)

100 senedir Atatürk'ün Emperyalistlere ve özellikle de Amerikan emperyalizmine sokmuş olduğu gazzığı ABD desteğiyle, askeri cunta ,sağcılar, Sunni İslamcılar zaman zaman Kürtler el birliğiyle çekip çıkarmaya çalışıyorlar ama şimdiye kadar başarılı olamadılar.

Ne gazzıkmış be!.

(Hasan Mullaoğulları)

51 Senede ELEKTRİK İşini çözemeyen gelmiş geçmiş bütün hükümetler makam koltuklarını niye işgal ettiniz.....

Gereği Düşünüldü.......

HEPİNİZ. SUÇLUSUNUZ

Falınıza Baktım.......

KULLİ TALİMAT MAVİŞ İCRAAT

(Mustafa Gençosman)

Sayın Elektrik Dairesi Yönetim Kurulu başkanı ve yönetimde olanlar bu işi beceremezseniz bırakın o koltukları da gidin. Nedir sizden çektiğimiz.

Senelerdir ayni gabak okumadan başka bir iş yaptığınız yok. Çözü bulduğunuz yok.

LOLOLO işiniz.

(İnanç Kölgelikaya)

SINIR TANIMAYAN PAHALILIK: Ercan'da bir kahve 500 TL imiş... Daha girişte kazıklanacaksa turistin ne işi var KKTC'de?!.

(Ahmet Tolgay)