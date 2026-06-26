BM GENEL SEKRETERİNE SORULAR :

Görev sürenizce Orta Doğu'da, on binlerce çocuk, yaşlı, kadın katledildi. Okullar bombalandı.

Siz yöneticisi olduğunuz Kurumu batırdınız.

Kıbrıs Adasında son Elli yıldır, münferit birkaç olay hariç sulh ve sükun hüküm sürmektedir. Bunun sebebi de, NATO üyesi TC askerinin bulunmasıdır. Bunu niye yine farklı güçsüz, NATO askerleri ile değiştirmek istersiniz!!!

Siz bu dengeyi bozmak istiyorsunuz.

Orta Doğu yu , Kıbrıs a benzetmeniz gerekirken, Kıbrıs’ı Orta Doğu bataklığına sürüklemek mi istiyorsunuz.???

Türk askerinin çekildiği gece :

Başta ELAM olmak üzere AKEL dahil bir şölen düzenleyecekler.

Bu şölende, Meclislerindeki ENOSİS kararını ilan edecekler.

Her Rum evi silahlıdır. Türkler ise korumasız kalacaktır. Eskiden UN deki Fin, Kanada, birliklerinden çektiklerimizi ben şahsen yaşadım. Kambili’de katliam yapılmasını Finli komutanla kavga ederek önledim.

1974 de UN nın İngiliz Üslerinden takviye alarak, sivil Türk, Rum köylerinde kahvehane gibi yerlerde görünmelerini istedim. Yapmadılar ve Atlılar, Sandallar, Murat ağa vb katliamlar oldu, bazı Rum sivillerede savaş psikozunda katledildi, işkence gördüler.

Biz bu yaşanmışlıklardan ders aldık. Sizin gibi New York a gelen raporlara bakmadık. Toplu mezarlar açılırken, UN komutanı, ve yabancı basın yüzüme baksın utandılar.

Bu nedenle Garantiler ve Türk askerinin çekilmesini Gündeminden çek.

Dünyada ve ülkemizde barış ve istikrar;

İyi komşuluk ilişkileri

Tabanda iki halkın ortak bir hedefte, refah ,ekonomik konularda işbirliği yapması ile olur. Kıbrıs’ta bu nükleiler mevcuttur. Bunlar harekete geçirilmelidir.

Beraber KAZANAN insanlar kavga etmez.

Siz bize aynı metodoloji ile Rumların defalarca reddettiği, planı her defasında Rumların lehine yontarak önümüze sürüyorsunuz.

Sizin görev sürenizdeki performansınızı değerlendirdiğimde, ben sizi yönettiğim ve iş ilişkilerinde bulunduğum şirketlere ODACI olarak bile istihdam etmezdim.

Birde emeklilik sürenizce iyi bir DEDE olamaycaksınız. Çünkü Gazze deki çocuklara, İran da katledilen 170 kızcığa empati bile gösteremediniz.

Üst güçler bana yaptırmadı mazeretini öne sürebilirsiniz.

O zaman, onurlu bir kişi olarak İSTİFA edecektiniz.

(Yücel Dolmacı)

Arabamızda mutlaka şişede su bulunduralım!

Dün öğle Girneden şehre giderken motorlu bir sürücünün can güvenliğini bir yana bırakıp refüjde başlayan küçün yangını söndürmeye çalıştığını gördük. Duyarlı insanımız kavurucu sıcakta kendi imkanıyla yanan alanı söndürdü. Birçok sürücü trafikte güvenli alan yaratarak o kardeşimize arabada olan içme sularını uzattı!

Sağolsun varolsun.

Bir da o sigaraları camdan atmayınız ! havalar çok sıcak hiç şansımız yok alev alev yanarız! ve yanan canların yerine de yenisini koyamayız!

Kim olduğunu bilmediğimiz duyarlı yurtsevere sonsuz teşekkür!

(Ayşe Özbatay)

Sporcunun, sanatçının, gençlerin dünyaya açılmaması için elinden geleni yapan zihniyet bugün Hırvatistan'ın milli gününü 'enişden' dileklerle kutlamış. Ama Hırvatistan'ın bundan asla haberi yok!

Olur da güvercinler haber verirse söyleyin Modric'e gelsin Lefkoşa'nın kuzeyinde maç yapsın.

Günün fıkrası bu kadar

(Hüseyin Özbarışcı)