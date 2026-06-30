Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Brüksel temaslarının 13 Temmuz'a ertelenmesinin “sürecin donması anlamına gelmediğini” söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Holguin’in Brüksel temaslarının NATO zirvesi sonrasına, 13 Temmuz’a ertelenmesiyle ilgili haberlerin ardından Hristodulidis’in dün akşam soruları yanıtladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Holguin’in Brüksel ziyaretinin ertelenmesinin çabanın sona erdiği anlamına gelmediğini, Holguin’in 13 Temmuz’da, NATO toplantısının da yapılacağı Brüksel’e gideceğini ve müzakerelerin yeniden başladığının ilan edileceği genişletilmiş bir konferans için tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hiçbir şeyin durmadığını ve çalışmaların devam ettiğini dile getiren Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin çabasını desteklediklerini ve tüm tarafların karşılık vermesini umut ettiklerini vurguladı.

“Çok kritik bir aşamada bulunulduğunu, New York, BM ve AB’de temaslarının devam ettiğini” belirten Hristodulidis, en başından beri hedeflerinin Türkiye’nin AB süreciyle Kıbrıs sorununu ilişkilendirmek olduğunu, bu yönde ilerlemeler yaşandığını ve müzakerelerin başlaması sonucuna ulaşacaklarını umut ettiğini ifade etti.

Haberde ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner’in Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilerek Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) açıklamasına da yer verildi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kıbrıs Sorununa İlişkin Yeni Girişim Kesinleşmeden Önce NATO Toplantısını Bekliyorlar” başlıkları altında verirken, Holguin’in Brüksel ziyaretinin NATO zirvesi sonrasına ertelenmesinin, BM’nin sürece ilişkin ne kadar dikkatli davrandığının bir göstergesi olduğu yorumunda bulundu.

Holguin’in ziyaretinin ertelenmesinin diplomatik çevreler tarafından BM’nin daha net bir görüntüye sahip olmayı hedeflemesi şekline nitelendirildiğini belirten gazete, Holguin’in adada ve Türkiye ile Yunanistan’da gerçekleştirdiği temasların ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendirdiğini vurguladı.

Gazete, Brüksel temaslarını tamamlamasının ardından ise Holguin’in yeniden adaya gelmesinin beklendiğini aktardı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı bir açıklamada, Holguin’in AB temaslarının son derece önemli olduğunu, AB’nin BM Genel Sekreteri’nin çabasına özlü katkı sağlayabileceğini söylediğini belirtti.

Letimbiotis, AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorununda ilerlemeyle ilişkili olduğu tezinin AB’nin değişmeyen bir tezi olduğu iddiasını da yineledi.