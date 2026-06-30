Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı balıkçı vatandaşlarımız, ülkemiz denizlerinde özellikle kıyılara yakın bölgelerde balık avlamanın artık nerdeyse imkansız hale geldiğini dile getirerek bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen balon balıklarını geçtiğimiz hafta sonu tekneyle balık avlamaya gittikleri Girne bölgesinde yakaladıklarını belirten balıkçı vatandaşlarımız “Gördüğünüz gibi onlarca balon balığı oltalarımıza takılıyor. Artık bu istilacı balıklardan dolayı balık avlamak istemiyoruz” dediler.

Bu gidişle Akdeniz’de başka balık türünün kalmayacağını ifade eden vatandaşlarımız bu duruma müdahale edilmesi için uluslararası toplumla birlikte hareket edilmesinin şart olduğunu belirttiler.

Akdenize kıyısı olan ülkelerde durumun ne olduğunu merak ettiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Bu balon balıkları sadece bizim bölgemizde mi bu kadar çoğaldı yoksa diğer Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde de durum ayni mi?” diye sorguladılar.