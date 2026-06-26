Sn. Tufan Erhürman, dün yayınladığınız sosyal medya mesajında dikkat çektiğiniz garantör Türkiye’nin onay vermeyeceği anlaşmanın hayata geçmeyeceği vurgunuz herhalde artık başka söze gerek kalmamıştır anlamındadır…

Sn. Ünal Üstel, ülkemize uluslararası standartlarda yeni spor tesisi kazandırılması için çalışmaların başlatılması oldukça güzel. Ancak diğer spor tesislerinde de iyileştirmeler yapılması şart…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak herhalde mesarya ve Güzelyurt bölgelerinde kırsal kesim arsası dağıtımı işlerine ara veridiniz. Zira uzun zamandır bununla ilgili bir paylaşım göremedik.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bu yıl 57.sini düzenleyeceğiniz Geleneksel İskele Festivali bu akşam muhteşem bir konserle açılıyor. Güzelliklerin yaşanacağı bir festival olmasını dileriz…

Sn. Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi Başkanı olarak katıldığınız Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bölgenizin sorunlarını ve çalışmalarını paylaşarak sesi olmanız çok güzel…

Sn. Ersan Karataş, Spor Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Sporun içinden gelen biri olarak daireyi eski müdür Mustafa Sütçü’nün bıraktığı yerden daha iyi noktaya taşıyacağınıza eminiz. Kolay gelsin…