Bana " Kıbrıs'tan Nobel Barış ödülü alacak 3 kişi say" deseler, o isimlerden biri Sevgili Uludağ olurdu. Tüm Kıbrıs'ın başı sağolsun.

(Bülent Dizdarlı)

Bugün Güneydeydim… Beni tanıyan ya da tanımayan ama Kıbrıslı Türk olduğumu anlayan herkesin ilk cümlesiydi, Sevgül Uludağ’ın vefat haberi…

Ortak bir tanıdığımızın acısı, gözleri dolu dolu anlatılan anılar, aslında bu kaybın her dilde ve her dinde acısının aynı olduğunu çok açık gösteriyor!

Ömrü belki Kıbrıs’ın birleşmesini görmeye yetmedi ama ölümü adanın tamamını aynı acıda birleştirdi. Ne eksik ne fazla!

Huzur içinde ol Sevgül Ablam… Tüm aileye ve tüm sevenlerine dayanma gücü dilerim…

(Aysu Basri Akter)

Acaba Maraş'ın sürekli pazarlık konusu olmasında eski bazı KKTC Cumhurbaşkanlarının ve içimizde halkımızı devamlı sırtından vuran çıkarcıların faaliyetlerinin de katkısı da var mı?..

1974'de Mağusa Tapu Dairesi elimize geçti… Bu dairedeki resmi belgelerle artık Maraş'ın tümünün üç Türk Vakfına ait olduğu kanıtlanıyordu… İlgili koçanlar da halen elimizdedir. İngiliz- Rum sahtekârlığı ile Vakıf mallarını çalanlardan tazminat isteneceğine, tapulu Vakıf mallarını hırsız Rum kompradorlarına Kaptırma faaliyetleri yürütülmektedir… Bu ne hıyanettir, Yarabbi?..

(Hasan Özbaflı)

ÇAM KESE BÖCEĞİ FELAKETİ: Hafta sonunda serinleten bir piknik için yüksek rakımlı ormanlık alana giden o dostum, dönüşte "orman hatırası" getirdi bana, "Mutlaka ilgini çekecektir" diyerek..

Poşet içine doldurulmuş kalabalık bir çam kese böceği ailesi!...

Cıvıl cıvıl bir böcek ailesi, neredeyse poşetten dışarı taşacak!.. "Çamların üzerinde o kadar çoklar ki, değil poşete, koskoca bir sepete bile doldurabilirdim" diye ekledi dostum!..

Yaz ayları orman yangınları mevsimi...

Ama yangınlara karşı aldığımız önlemlerin yüzde birini bile bu çam kese böceklerine karşı alamıyoruz...

Ve çam kese böcekleri, yangınsız, alevsiz, dumansız ormanlarımızın canına okuyorlar gittikçe çoğalarak.. . Hem de yaz ve kış dinlemeden...

İşte bu yönden, tam da tahmin ettiği gibi, ilgimi çekti o dostumun getirdiği orman anısı!...

İlgimin duyarlılığını da buraya bu satırlarımla yansıtıyorum işte.. Çam kese böceklerinin sarmalındaki ormanlarımızın sessiz "imdat" çağrısının fark edilebilmesi dileğiyle..

Ormanlarımız çam kese böceği pandemisinin pençesinde...

(Ahmet Tolgay)

Gerçek Kıbrıslılar(Eşekler)!! Bir bir yok oluyor. Önce yiyecek içecek konusunda birilerine muhtaç bırakılıyor sonra yavaş yavaş yok ediliyor. Kimisi göç ediyor eğer telli duvarları aşarsa kimisi olduğu yerde ölüyor.

Hazin son ama gerçek..

(Derya Bökeyhan)

Aklımızla dalga geçmeyin!

Ercan'a Türkiye'nin iç hattıdır diyince bütün sorunlar çözülüyor ve Avrupa'ya doğrudan uçuşlar başlayabiliyor muymuş ? Bu kadar mi aptalmış Avrupa ülkeleri ? Bunu hemen yiyecek miymişler?

50 senedir yapılan görüşmelerde, hatta daha bir hafta öncesine kadar çıkan dedikodularda Ercan'ın tanınması karşılığında Maraş, Güzelyurt etc verilecek deniyordu.

Bir hafta sonra böyle bir yanıt verdik. Size toprak vermemize gerek yok. İç hat yaparız olur biter dedik.

KKTC'nin tanınması bu kadar kolay mıymış yani? İç hat yaptık bitti.

Böyle bir imkan vardı madem 83'den beri neyi bekledik biz ? Bunca yıl neden aktarmayla uğraştık. Ülkemiz turizmi neden doğrudan uçuş olsun diye ağladı. Turistler pahalı biletle gelemiyor dediler. Sorumlusu kim?

Hangisi kabul etmiş doğrudan uçuşu ?

Paris, Berlin, Viyana etc.

Hade başlasın o zaman

(Gürcan Topukçu)