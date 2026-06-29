Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen UEFA A 2026 Antrenör Eğitim Kursunun ikinci aşaması gerçekleştiriliyor.
UEFA standartlarında düzenlenen eğitim programında, antrenör adayları teorik ve uygulamalı çalışmalarla futbolun teknik, taktik ve modern antrenman yöntemleri konusunda bilgilerini geliştirme fırsatı bulacak.
Kursun ikinci aşamasında katılımcılar, saha uygulamaları, maç analizleri, oyuncu gelişimi ve antrenman planlaması gibi konularda eğitim alırken, UEFA kriterlerine uygun antrenörlük yeterliliklerini geliştirmeyi sürdürecek.