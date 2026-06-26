Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülke olarak gün geçtikçe yaşadığımız çevreye karşı oldukça duyarsız vatandaşlar olmaya başladığımızı geçtiğimiz gün karşılaştıkları manzara karşısında bir kez daha anladıklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çöp manzarasının Girne’de Merkez Komutanlığı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından oluşturulduğunu iddia eden vatandaşlarımız “Bu nasıl bir çöp çıkarma şeklidir. Biraz kendinize gelin ayıptır toplayanlara” diyerek bu şekilde duyarsızca etrafa çöp bırakılmaması gerektiğini kaydettiler.

Bize ulaşan vatandaşlarımız Girne Belediyesi ekiplerinin gereken temizliği yaptığını dile getirerek burada yaşayan kişilere seslenerek “Burada şimdi gerekli temizlik yapıldı. Ancak siz kendinizi düzeltin. Aksı takdirde gelecek olan cezadan sonra çalacak kapı aramayınız lütfen” diye uyarılarını yaptılar.