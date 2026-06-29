Gazeteci Züleyha Karaman’ın kaleme aldığı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın liderlik vizyonu ile Türk askerinin yeniden Kıbrıs’a gelmesi için verdiği mücadeleyi konu alan, “Türk Askerinin Kıbrıs’a Gelmesini Sağlayan Adam” adlı beşinci kitabı okuyucuyla buluştu.

Ankara’da Berikan Yayınevi tarafından yayımlanan kitap, Lefkoşa’da Işık Kitabevi ve Deniz Plaza’da, Türkiye’de ise internette okuyucuya sunuluyor.

Yakın tarih-biyografi-araştırma-inceleme türündeki kitapta, Denktaş’ın, neden her zaman, “Türk askerinin Ada’ya gelmesini sağlayan adam” olarak anılmak istediğinin altının dolu dolu olduğu tarihi diyaloglarla aktarılıyor.

Kitapta, Kıbrıs Türk halkının direnişten devlete uzanan bağımsızlık öyküsü; Denktaş’ın hayatının Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesiyle nasıl özdeşleştiği; Rauf Denktaş’ın azmini, davasının haklılığına olan inancı; Türkiye’nin garantörlüğü için yürütülen müzakereler ve Türk askerinin Kıbrıs’a yeniden gelişini sağlamak için verdiği çetin mücadeleyi; Denktaş’ın “fiili garanti” ısrarının ardındaki nedenler; Denktaş’ın Ankara yolculuğu öncesi oğlu Münür’le son konuşması, Münür’ün kulaklarında çınlayan sözleri ve katılamadığı cenazesi; Denktaş’ın özverisiyle, esprileriyle ve yalnızlığıyla içine gömdüğü acılar ve güncel bir çok konu samimi bir dille anlatılıyor.