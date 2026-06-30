Sn. Ünal Üstel, Havalimanı’nın Türkiye’nin iç hattı gibi kullanılması amacı ile görüşmeler yapıldığını açıklayan Erhan Arıklı’yı yalanlayarak egemenlik konusunda vurgu yapmanız dikkatlerden kaçmadı…

Sn. Erhan Arıklı, iç hat konusunda fikrinizi söylemeniz sonrasında ağır eleştiriler aldığınız yönünde sitem dolu paylaşımda bulundunuz. Ancak sitem etmeniz yerine bu konuyu kamuoyuna detaylı açıklamanız daha iyi olacaktır…

Sn. Hüseyin Çavuş, Haziran ayını tamamladığımıza göre artık çiftçilerin dört gözle beklediği tahıl fiyatlarını ne zaman açıklayacaksınız? Bu arada TÜK ambarları dolmak üzereymiş. Acaba dışarıya alım yapılacak mı?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bugün başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hükümet olarak ortaya koyacağınız rakam hayat pahallılığı kadar mı yoksa altında mı olacak?

Sn. Metin Arhun, KKTC’nin hızla Asgari Ücret toplumuna dönüşmeye başladığını ifade ettiniz. Asgari ücretin milli gelire oranının Avrupa Birliği ve Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğunu belirttiniz. Ama yine de insanların cebinde para kalmıyor…

Sn. Koral Bozkurt, Süper Lig’de takım sayısının 12’ye düşürülmesi gerektiğini belirttiniz. Umarım bu düşünceniz diğer kulüplerinde gündeminde mi acaba…