Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün balık avlamak için gittikleri Karakum aile plajında karşılaştıkları çevre sorununu gönderdikleri bazı fotoğraflarla bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Duyarlı vatandaşlarımız “Karakum aile plajına balık tutmaya geldik balık yakalayamadık onun yerine çöp topladık. Sadece bizim alanımızdaki yerden 2 poşet topladık” diyerek toplum olarak çevremizi kirletmeye ne kadar meraklı olduğumuzu sorguladılar.

Ülkemizde her alanda bir çevre kirliliği yaşandığını gözlemlediklerini belirten duyarlı vatandaşlarımız bunun önüne geçmek için toplum olarak daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız sözlerini şu şekilde tamamladılar:

“Geldiğin gibi temiz bırak!

Doğa senin çöp kutun değil.

Denizi kirleten, geleceğini kirletir.”