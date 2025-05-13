ASİMETRİK POLİTİKALAR : 1

Avrupa Birliğinin onayladığı Türkiye raporunda bir gerekçede

TC, Yetkililerinin KKTC yi ziyaretleri imiş.

O halde, KKTC ye giriş çıkışları da engelleyin, yüz binlerce Türk e hapis cezası verin, Güney bu kadar hapisi sığmaycak, KKTC yi duvarlarla örün ve açık hapisane yapın. Bize de tek tip elbise giydirin, günde de bir tabak yemek verin..

Ama sabrımızı tüketiyorsunuz, Bir gece, Pergamadan Larnaka’ya inersek, Batıda da Erenköy’den Poli’ye girersek, bu defa GK hapisane olacak. Bunu hiç arzu etmem. Ancak Hristo nün politikaları gerginliği artırma yönünde gidiyor.

Aynı AB nın lider ülkesi Almanya başbakanı. :

- Avrupanın Savunması için Türkiye şarttır diyor ve Türkiyeye övgüler düzüyor. Hem de ne övgüler.

Ekonomi ve politikada Türkiye dışda olacak, savaşda önde AB yi koruyacak!!!

(Yücel Dolmacı)

“İki ayrı devlet var. Beğenirsen!”

Sokağın diliyle söylersek: “Yersen!”

Yemiyorlar!

Eğer sorunun varlığını kabul etmez, diplomasiden uzaklaşır, toprak bütünlüğünü umursamazsanız…

O zaman ne kalıyor geriye?

Herkesin anlaması - aslında kabullenmesi - gereken şu:

Taşınmaz mallarda yasal sahibin kim olduğunu “KKTC tapusu” belirlemiyor.

“Mülkiyet” meselesinin temize çıkması için, uluslararası toplumun onaylayacağı bir uzlaşı ya da çözüm dışında seçenek yoktur.

Ya asıl sahibiyle anlaşacaksınız.

Ya da bir ömür bu riski, yükü, korkuyu, ihtilafı sırtınızda taşıyacaksınız.

Mülkiyet sorunu, Kıbrıslı Türklerin hücresidir.

Tutsaklığıdır…

Demir parmaklığıdır…

Tıpkı çözümsüzlük gibi…

(Cenk Mutluyakalı)

Tetikçi Türkiye'den geliyor, 21 yaşında. Görkem Mete... "Pişmanım" diyor...

Tetiği çekmesi ile, yakalanması arasında 45 dakika var...

Adaya "para alıp tetiğe basmak" için geliyor.

Azmettiren, "Eski Kız arkadaşına göz dağı vermek" için tetikçi arıyor, Görkem Mete'yi bulup getiriyor adaya...

Görkem Mete, "Neden sıktın" sorusuna, "Bilmem" diyor...

"Kime sıktın?" sorusuna da "o yönüyle ilgilenmem, gösterilen adrese sıktım" diyor...

Kime ve neden sıktığını bilmiyor...

Olayın detayını, polise, kurşun sıkılan anlatıyor...

"Eski sevgili kıskançlığı..."

Sıkan... Yabancı...

Sıktıran, yabancı....

Sıkılan... Yabancı

Al şimdi, haftalarca yargıla... Aylarca yatır...

Yedir... içir...

Huzursuzluğu da yerliye...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hiçbir art niyet taşımadan, sadece doğruya ulaşma adına soruyoruz:

Yerleşke ne demektir?

Sözlük anlamı nedir?

Şu anda Lefkoşa'da bulunan "yerleşke"nin, taşıdığı kelime anlamıyla bir ilgisi var mıdır?

Bizler geçen akşamki yayınımızda bu konuyu konuştuk.

Bir sonuca varamadık.

Bizim edindiğimiz bilgi yerleşkenin "üniversite kampüsü" anlamı taşıdığıdır.

Tüm kamuoyunun fikir ve bilgisine başvurmak istiyoruz.

Ve soruyoruz:

Yerleşke ne demektir?

(Mustafa Alkan)