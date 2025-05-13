Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizin tam anlamıyla bir tuhaflıklar ülkesine dönüştüğünü dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemleri bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir su deposunun evin balkonundan aşağıya salkılı vaziyette olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu görüntünün ise Surlariçi’nde bir sokakta olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar, “Bu depoyu hangi amaçla bu şekilde iple bağlayarak aşağıya salkıttılar anlamak mümkün değil. Yoksa bu depo birileri tarafından aşağıya indirilerek çalınmak mı istendi de güçleri yetmeyince bırakılıp gidildi anlamadık” dediler.

Eğer bu deponun değiştirilmek için bu şekilde iple sarkıtılarak aşağıya indirilmek isteniyorsaydı, iplerinin koparak yola düşmesinin an meselesi olduğunu iddia eden vatandaşlar, böyle bir şey olması durumunda birilerinin başının yana bileceğini dile getirdiler.

Kaş yapayım derken göz çıkarmanın tam da böyle olduğunu söyleyen vatandaşlarımız iş güvenliğinin hiçe sayıldığını kaydettiler.