Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 30.06.2026 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.

Karar şöyle duyuruldu:

“28.06.2026 tarihinde Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 25254 maç numarası ile Maraş Necip Halil Kartal Stadı'nda oynanan Mutluyaka HSK – Korkuteli GD karşılaşmasının ardından Mutluyaka HSK'nin 114481 lisans numaralı futbolcusu Arda Serbülent'in müsabakanın bitişinin akabinde maçın hakemine yönelik olarak hareketinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine ve ilgili futbolcunun kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar idari tedbirli olarak sayılmasına karar verilmiştir.”