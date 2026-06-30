Süper Lig ekibi Esentepe’nin, Çatalköy – Esentepe Belediyesi katkılarıyla geride kalan sezonda antrenman sahası olarak hizmete sunduğu Mehmet Kim Sahası’nda bakım çalışmalarına başlandığını duyuruldu.

Kulüpten yapılan duyuru şöyle:

“Antreman sahamız bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır. Yapılan çalışmaların sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için saha içerisine girilmemesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.

Çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz.

Esentepe kurtuluş Spor ve kültür Kulübü Yönetim Kurulu”