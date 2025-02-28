Dün oğlumun sıcaklığı 40 oldu dedik gidelim devlet acile. İlk soru infuleanza beta testi yaptınız mı? Dedik yok ÖZELDE yaptırabilirsiniz dedi.. mecbur gittik özele 1600 lira test yaptık geldik hepsi negatif. Neysa bunlar kelebek taktı kan aldı kanda enfeksiyon olmasına rağmen hiçbirşey yapmayıp yolladılar antibiyotik yazıp. Eve geldik çocuk sabah 40 derece titrer morardı.. şimdi özele geldim ve yüksek oranda kanında bakteri var. Çocuğu yatırdılar. Hakkım haram olsun hükümet yetkililerine da kurdukları düzene da aldıkları sigorta paralarına da... Yeter artık yahu istemem bu memlekette yaşayım.. bir da devletten bizi yollatırken da arkada duydum kaçsın bunlar da çay yapalım börek yeylim derler. Belanızı versin b.k yeyin... Asgari ücrete aile geçindiririm be ben.. daha çok dövme geçer içimden ama yarın o bir gün bir da avukatlara para vermeyim diye susarım.

(Sevay Alkan)

Facebooka mektup.

Sevgili facebook

İnsanlardan Hem çok şey kattın hem de çok şey aldın be Facebook .İlk başlarda anlamlıydın, değerliydin. Paylaşmak güzeldi. sohbet etmek güzeldi dostlarla. Bilgiyi kültürü sanatı öğrenmeyi ve öğretmeyi paylaştık. Sosyalleştik dersem yalan olur. Yozlaştık, başkalaştık dersem daha doğru olur. İlişkileri basitleştirdin, düzeyini düşürdün, sahteleştirdin kimliksizleştirdin. Hatta ve hatta adabi muhaşeret kurallarını aşağıya çektin. Değiştirdin başkalaştırdın. Ötekileştirdin Birçok insanımızın, görünmeyen yüzünde felaketlere sebep oldun. Kavgalara sebep oldun, adam öldürmeye kadar teşebbüs etmelerine neden oldun. Aslında bazılarının kişiliklerindeki gerçeği ortaya çıkardın onları da küçülttün. Facebook yalakalıkçıları yarattın. İnsanların sanal ve gizli dünyalarda hayal alemlerinde dolaşmasına sebep oldun.. Tacizlere rahatsızlıklara şantajlara tehditlere sebep oldun ve bunları sakladın. Aslında seni biz yozlaştırdık. Seni yolundan biz şaşırttık.

Amigoluk düzeni getirdin. Amigo gibi insanlar taraf oldular. Gerçekleri sakladılar, senin beyaz sayfalarında. Kin kusanlar yarattın. Sanki demokrasi seninle keşfedilmiş gibi. Gruplaştırdın sınıfladın, şovmenler yarattın. insanların birbirlerini baskı altına almayı sağladın.

Ben sana kızmıyorum. Seni kötü kullananlara kızıyorum. En fazla da üzüldüğüm 10 yaşında çocukların eline düştün 18 yaşından küçüklerin kullanmaması yasağına rağmen kandırdılar seni. Yaşlarını büyük göstererek. Yalan isimler sanal kimliklerle kandırdılar seni. Seni kandıranlar başkalarını da kandırmayı başardılar. Sahte resim sahte kimlik sahte kişiliklerle.

Seni eskisi gibi ziyaret etmiyorum. Sana takılıp esirin olmuyorum. Pek de merak etmiyorum kim nerede ne yapıyor. Kim ne aldı kim ne sattı. Kim ne yedi kim ne içti nerde yedi içti diye. Kim mesaj attı diye. Umarım ara sıra yaptığım ziyaretlerden de gücüne gitmez. Küsmez darılmaz hackerleri üzerime salmazsın.

Korkma bunu herkes okumaz. Çünkü senin sayende insanlar okumaktan vaz geçti. Tıkcı oldu. Tıkcı derken geçerken uğradım anlamında "tık""beğen"

(Hüseyin Cumaoğlu)

Deniyor ki su parası ödenmediği halde belediye söz konusu hanenin suyunu hiçbir şekilde kesemez.Eğer bir hanenin akıllı sayacı varsa ve sayaca yükleme yapılmazsa söz konusu sayaçtan su alınabilinir mi?!Bugün Yeniboğaziçi Ybb sinin genelde tahsil edilmemiş kaç milyon TL alacağı var?Yani belediye bu kadar alacağını tahsil etmek için milyonlarca tl akıllı sayaç mı almalı?Madem su hayati öneminden dolayı kesilmiyor akıllı sayaca "su verme" komutunu kim neden veriyor?!!

(Kubilay Merttuna)

Viski çalıp, yanına çakuleti meze olarak eklediler... 8 gün daha tutuklu... Kolay...

Deveyi hamudu ile götürüp devleti çalanlar?

Onlar soyguna devam edecekler...

(Hüseyin Ekmekçi)