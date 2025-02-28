Ayaklı Gazete’ye ulaşan Beşparmak dağlarının güney yamacındaki köylerimizden biri olan Şirinevler köyü sakinleri bölgedeki taşocaklarının yarattığı rahatsızlıktan dolayı isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Şirinevler köyü sakinleri bölgedeki taşocaklarında yapılan patlatmalar nedeniyle birçok evde çatlamalar olduğunu belirterek, taşocaklarından yayılan tozların ise köyde çeşitli hastalıklara neden olduğunu iddia ettiler.

Bu taşocaklarından yapılan gerek çakıl gerekse kum taşımaları sırasında kamyonların kullandığı güzergah üzerinde araç kullanan köylülerin her an bir kaza yaşayacak endişesi taşıdığını söyleyen köylüler, ayrıca gerek taşocaklarından gerekse kamyonlardan çıkan tozların bölgede ekinleri mahvettiğini sözlerine eklediler.

Yetkilileri bu taşocaklarını artık kapatmaya davet eden köylüler, kapatamayacaklarsa bile sınırlama getirilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.