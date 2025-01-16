Travmalara rağmen güldüren lider

Kıbrıs Türkü'nün özgürlük lideri, siyasetçi ve köşe yazarı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tarih kayıtlarına geçen Dr.Fazıl Küçük’ü saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi ve sesi olup, sonra bu sesi Halkın Sesi Gazetesi ile yazıya döken, her Cuma günü ücretsiz hasta bakan, tarihe iz bırakan örnek bir lider.

Bütün bunların yanı sıra ağır travmalar yaşayan halkına gülmeyi ve , güldürmeyi unutturmamamak için verdiği çaba, dinlediğim tüm anılarda o kadar öne çıkıyor ki, umudu ve mücadele gücünü yeşertmesinin en önemli unsurlarından biri bu olsa gerek..

Ruhunuz şad olsun Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Lideri Dr. FAZIL KÜÇÜK

(Dilek Orhan)

Asgari ücret için

30 altında yokuz! Diyordun

22104₺

Nerdesin bay Özgür Özel?

Ha bire halk tarafından sandıkta seçilen belediye başkanlarının yerine kayyım atanır ve sen buna sadece "kırmızı kart" gösteriyorsun ha?

Yazık , çok yazık böyle muhalefet olunmaz.

Hedefte İmamoğlu var ve bu gidişle o da al aşağı edilecek.

(Hasan Mullaoğulları)

"kimseden intikam alma, kimseye kötü söz söyleme, beddua etme, çünkü ; oturduğun yerde ilahi adaleti izlemek muhteşem birşey! İlahi adaletin terazisi asla şaşmaz , kimsenin hakkı kimsede kalmaz , canı yanan sabretsin, can yakanda yanacağı günü beklesin.." gerçekten çok güzel bir hadis , paylaşmak istedim , yapabilene

(Sami Güneş)

DAHA NELER GÖRECEĞİZ: Elye Üreticiler Komitesi‘nden Mehmet Bicen, Türkiye'nin uyguladığı ambargoların büyük zorluk yaşattığı gerekçesiyle eyleme gideceklerini duyurdu... Rum'un yıllardır uyguladığı çağ ve insanlık dışı ambargolara, izolasyonlara, Yeşil hat Tüzüğü istismarcılığına gıkı çıkmayanlar şimdi "ambargocu" olarak Türkiye'yi mi teşhir edecekler?.. Daha neler göreceğiz bakalım!..

(Ahmet Tolgay)

Filistin'de yaşananlar her ne kadar buralarda yaşayanların bir hatası olmasa da, onların başına gelen yangın felaketini üzüntüyle karşılasak da, doğan zarar Filistini yakıp yıkan ABD'nin siyasi erkine yansıyacağı için "ilahi adalet" demekten kendimizi alamıyoruz.

(Hilmi Öztemiz)

ÇÖP ÇÖP ÇÖP… HER YER ÇÖP… Turistler ve yabancı rehberler soruyor; “Ülkeniz niye bu kadar pis?” Verecek cevap var ama, kem küm ediyorum. Beş yıl önce böyle gün… Kötüleşme var iyileşme yok. Başka nedenleri de var ama, “ÜLKEMİZİ SEVMİYORUZ” demekle yetineyim…

(Mustafa Gürsel)

Kıbrıs Sorunu bağlamında gelinen son aşamaya dair bugün de Kudret Özersay ‘ı konuk ettim. Özellikle Trump’ın görevi devralması sonrası gündeme gelmesi muhtemel yeni ticaret yolu konusundaki tespitini, ucu Kıbrıs’a ve bölgeye dokunacağı için ayrıca önemsedim.

Elbette günlük hayatta temel gündemin ekonomi olduğunun ve pek çok konuda boğulduğumuzun farkındayım. Fakat uzun zaman sonra bölgedeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin kazandığı gücün de itekleyeceği yeni bir şans var ve iyi değerlendirilmeli. Süreci takip eden ve çerçevesinden bağımsız adada bir çözümü isteyen herkesin cürmü ölçüsünde desteklemesi gereken; egolar, ezberler, dogmatik yaklaşımlar ve kişisel/zümresel önceliklerden öte bir dönemin içindeyiz!

(Nazar Erişkin)