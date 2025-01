“Ciddi ciddi bir hükümet krizi var mı” ya da “hükümet bozuluyor mu” gibi sorulara muhatap oluyoruz her yerde…

Bana kalırsa ortada ciddi ciddiye bir hükümet olmadığına göre krizlerini de ciddiye almamak gerekiyor.

“Hükümet bozulur mu” derseniz?

Kim kurmuşsa onlara sormak gerekiyor.

“Hükümet” olarak anılan bu garip ortaklık, demokratik bir iradenin sonucu değildir.

Kim kurmuşsa…

O bozacaktır yine…

“Buraya kadar” denirse eğer…

Bitecektir!

Ortada değer ya da haysiyet, plan ya da ideal temelinde bir siyaset yoktur, talimat vardır!

(Cenk Mutluyakalı)

Her yıl ödediğimiz seyrü sefer için bu yıl fahiş artış talep eden hükümet. Bize çukurlu ve aydınlatmanın olmadığı yolları layık gördüğü için her halde bu paraya istiyor. Muhalefet veya sendikalar her yere gelen bu yüzde üçyüz zamanlar için hükümeti dava etmeyi düşünüyordur halde. Yazık çok yazık bizi bu duruma düşürenler bu ülkede herkes 13. Maaş almıyor.

(Şevket Öznur)

KAYIT DIŞI BARONLARI: TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir açıklamasında; "yeni düzenlemelerimizle çok kazanıp az ödeyenlerden 120 milyar topladık" dedi... Kayıt dışı KKTC ekonomisinin yüzde 60'ın üstünde olduğunu en fazla KKTC'nin Maliye Bakanlarından duyarız... Kayıt dışılığı asgariye indirmek adına projelendirilecek gerçekçi ve tutarlı mali hamleleri biz ne zaman göreceğiz kendi ülkemizde peki?.. Yahu, bizim bu kaotik ülkede devletten daha zengin konuma gelenler var ki, sıradan vatandaşın bu devlete ödediği vergiyi bile vermezler... Devlete layık gördükleri minicik vergiler yayınlanan vergi listelerinde, ultra lüks yaşamları ve kazançları ise gözler önünde bu kayıt dışı baronlarının...

(Ahmet Tolgay)

Yeni yılın ilk günlerinde misafirlerimizle birlikte Lefke'ye doğru bir yolculuğa çıktık. Muhteşem Lefke kasabası, son yıllarda rahmetli Şeyh Nazım Kıbrısi'nin türbesine olan yoğun ilgi sayesinde adeta bir inanç turizmi merkezine dönüşmüş.

Ancak çevreyi keşfederken, eski bakır madeninin üzerine kurulan barajdaki su seviyesinin, onca yağmura rağmen azaldığını fark ettik. Bu tabii ki iklim değişikliğini hatırlattı bize. Daha da üzücü olanı, CMS'nin bıraktığı toksik atıkların hala ciddi bir çevre felaketi yaratıyor olmasıydı. Bu baraj, bazıları tarafından "Sessiz Baraj" olarak anılıyor. Çünkü kurbağa sesleri bile duyulmuyor; toksik atıklar nedeniyle tüm su canlıları kısa sürede yok olmuş durumda.

Doğanın bu sessiz çığlığına kulak vermek ve harekete geçmek veya geçenleri desteklemek hepimizin sorumluluğu.

(Mete Hatay)

Vatandaşlık veremeyiyorlarmış diye ağlarlar. Yapın be 80 Milyonu vatandaş da siz da gurtulun biz da!

(Hamit Sakallı)