Sn. Ersin Tatar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yaptığınız istişareler sonucunda bağımsız aday olarak seçime girme kararı aldığınız bilgisi geldi. Hadi hayırlısı olsun. Ama bu sefer işiniz zor olacak…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bu aralar sesiniz soluğunuz pek fazla çıkmıyor. Asgari ücretin belirlendiği günlerde yaptığınız açıklamada özel sektör çalışanlarına prim desteği verileceğini açıklamıştınız. Acaba son durum nedir?

Sn. Hüseyin Çavuş, göreve geldiğiniz günlerde süt üreticilerinin alacağı olan rakamın sadece 2 devreyi geçmeyeceğinizi söylemiştiniz. Ancak halen 3 devre geriden ödeme yapılıyormuş…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak çocuklarla birlikte Belediye Ormanına diktiğiniz 230 ağaçla toprak ve ağaç sevgisini küçük yaşta çocuklara aşılamanız çok güzel… Herkese örnek olmasını dileriz…

Sn. Hayri Orçan, Tatlısı Belediyesi olarak 1 Nisan günü gerçekleştireceğiniz, yenilebilir ot çeşitlerinin tanıtılması ve sofralara taşınması temel amaçlarından biri olan Ot Festivali büyük ilgi görecektir. İnşallah fiyatlarda uygun tutulur…

Sn. Hasan Topal, emeklilik günlerinizi boşa geçirmeyerek kaleme aldığımız ‘Bakkal Defteri’ isimli kitabınızı tanıtmışsınız. İnşallah bol bol okunur…