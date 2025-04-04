Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin yapılırken, duygusal sebeplerle yapılmaya başlandığında sonunda maraz doğduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Bir uygulama herhangi bir ölçütü, protokolü, tüzüğü olmadan, tümüyle duygusal sebeplerle başlıyorsa, sonu iyi gelmez. Yol kenarlarına yerleştirilen “kıyafet kumbaraları” buna en iyi örnektir” diyerek buradan da görüldüğü gibi yapılanın yardım değil kirliliğe dönüştüğünü söylediler.

Bu kıyafet kumbaraları kurulurken, hiçbir standart aranmadığına dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız, bu nedenle de olur, olmaz kaldırım üstleri, yol kenarları, cadde boylarının metal yığınlarıyla dolduğunu ifade ettiler.

“Ne bir uyarı, ne de aydınlatma… Trafik yol güvenliği de kayboldu. Yetmezmiş gibi kumbaralara atılan kıyafetleri düzenli toplayan da yok. Bu kumbaraların “çöplüğe” dönüşmesi nasıl engellenecek? İyilikten maraz doğar, dedikleri, bu olsa gerek…” diyen vatandaşlarımız bu konuda yetkililerin gereken adımları atarak görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmesini istediler.