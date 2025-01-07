Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan çöl otu olarak adlandırılan tekerlek şeklindeki otların zaman zaman anayollarda sürücülere zor anlar yaşattığını dile getirerek, geçtiğimiz günlerde de bu mağduriyetin yaşandığını belirttiler.

Sabah saatlerinde başlayan fırtınamsı rüzgar nedeniyle bu çöl otlarının yerlerinden koparak yolları tuttuğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bariyerleri atlayıp diğer seride geçebiliyor. Paniğe neden olup tehlike saçıyor” dediler.

Ulaştırma Bakanlığı, polis veya itfaiyenin gelip bunları toplaması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız “Bu otlar nedeniyle birçok sürücü kaza yapma noktasına geldi. Yollarımız telli olaydı tabii böyle bir sorunda olmayacaktı” diye sitem ettiler.

Bu otlarla mücadele etmenin şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, yollarda tehlike saçtığı gibi tarlalarda da ekinlere zarar vermekte olduğuna vurgu yaptılar.