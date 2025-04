Derbi mi vardı?

Atatürk’ün adını, Cumhuriyeti hatırlatan her şeyi, yapılan stadyumlardan sildiler!

Stadları ARENA yaptılar!

Sonrasında değiştirseler de çok geç oldu!

Televole kültürü, ötekileştirme her yanı virüs gibi sardı.

Bir futbol maçında 30 bin polise neden ihtiyaç duyulur???

Her yerde nefret. Her yerde öfke. Her yerde korku!

Ne sevgi ne saygı ne birlik kaldı.

Ama daha önemlisi nedir?

Burun sıkma, galibiyet,mağlubiyet!

Bunlar daha önemli!

Futbolu bitirdiler!

Eserinizle öğünün.

Not: Bizim de onlardan kalan yanımız yok! Gurur duyabiliriz!

(Eralp Şerifoğlu)

Sömürgeci en üst perdeden bastırıyor, sömürge bunu da kabul edecek…

İktidar, muhalefet, herhangi bir siyasinin AKP’yi karşısına alıp net görüş bildirmesi koltuk aşkına mümkün değil…

Serdar net konuştu, aktif siyasette değil…

İzlem konuştu, siyasi hayatı bitti…

Bu yıl seçim yılı, o başörtüsü takılacak…

(Mahmut Anayasa)

Işıksız yaya geçidi kalmasın!

Yeni bir seferberlik başlatmak ve tüm yaya geçitlerini aydınlatmak gerekiyor.

Tüm yaya geçitlerini aydınlatmaktan kastım şu…

Örneğin trafiğin çok yoğun olduğu ana arterlerde yaya geçitleri için trafik ışığı yerleştirilmelidir.

Trafiğin yoğun olmadığı yerlerde ise yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatini çekecek uyarı ışıkları olmalıdır. Bir de yayaların karanlıkta değil ışıl ışıl bir ortamda geçiş yapmasına olanak sağlanmalıdır mutlaka…

Ülkede plansız bir nüfus, gereksiz bir kalabalık var ve tedbir alınmazsa, ya kurban olacaksınız ya fail…

(Cenk Mutluyakalı)

Bence inanç özgürlüğü tartışması buradan yeniden kurgulanması gerekir. Tek tip din dersi eğitimi bir an evvel kaldırılmalı ve çoklu ve inanmayanları ve başka inanç şekillerini de kucaklayacak seçmeli bir şekle dönüştürülmeli!

(Mete Hatay)

KAPILAR YETMEZ: Liderler 2 Mart buluşmasında yeni kapılar açılması konusunda uzlaşma sağlayamadı… KKTC nüfusu her gün Güney’e taşınıp geriye dönecekse ne kadar kapı açılırsa açılsın bu çok yoğun gel - gitlere kapılar yetmez… KKTC nüfusunu, KKTC'de tutacak önlem, albeni ve yatırımlar ihmal edilemez..

(Ahmet Tolgay)