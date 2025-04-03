Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı market sahibi vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan nüfusa karşın küçük marketlerin adeta batma noktasına geldiğini dile getirerek, bu konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle büyük süpermarketlerin artmasıyla küçük marketlerin iş yapamaz duruma geldiğini ifade eden market sahibi vatandaşlarımız, bazı günler 1000 TL’lik ciro bile yapamadıklarından yakınarak, bu gidişle işyerlerini kapatacaklarını belirttiler.

Büyük süpermarketlerin açılmasıyla insanların geniş kapsamlı alışverişlerini oralarda yaptıklarını kendilerinden sadece ekmek veya süt gibi günlük ufak tefek ihtiyaçlarını aldıklarını söyleyen küçük market sahipleri, bu konudaki sitemlerini ifade ettiler.

Kredi kartlarının olmadığı zamanlarda marketlerine uğrayan kişi sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, şimdilerde sadece borç yazdıran birkaç müşterileri dışında uğrayan kalmadığından yakındılar.