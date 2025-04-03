Sn. Ersin Tatar, dünkü liderler toplantısından yine yeni kapılar açılması konusunda uzlaşı çıkmamış olması, oldukça düşündürücü. Neden bir ortak yol bulunamıyor?

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak ülkede son zamanlarda gelişen olaylar nedeniyle halkı bölücü söylemlerde bulunanlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Zira birileri toplumu gerip birbirine kırdırmak istiyor gibi…

Sn. Dursun Oğuz, bu aralar pek ortalarda görünmüyorsunuz. Anlaşılan Bakanlıkta işler oldukça yoğun. Acaba yeni projelerin hazırlığı mı var yoksa, vatandaşlık ve iskan konuları içinden çıkılmaz bir hal mi aldı?

Sn. Mehmet Harmancı, uzun zamandır yapmayı planladığınız ve projesine AB’den onay aldığınız Kanlı Dere projesinin mali finansının da onayının alınmasıyla ilk etap çalışmalarına başlıyormuşsunuz. Hade hayırlısı diyelim…

Sn. Murat Şenkul, Beylerbeyi (Bellapais)’nde Girne Belediyesi olarak yürüttüğünüz çalışma sonucunda bölgenin çok daha otantik bir havaya büründüğü söyleniyor. Burası gibi başka nereye böyle bir proje yapılacak?

Sn. Halis Üresin, uzun zamandır sizi göremiyoruz. İskan Komitesi’ndeki göreviniz nasıl gidiyor? Herhalde emekliliğin tadını çıkardığınız için çok fazla ilgilenmiyorsunuz…