Sn. Ünal Üstel, Çarşamba günü yapılan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katıldığı Bakanlar Kurulu’nun gündeminde neler vardı? Herhalde sadece Kıbrıs konusu konuşulmamıştır.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda gerilime neden olan Disiplin Tüzüğü konusunda öğretmenlerin taleplerinin net olmasına karşın Bakanlığın kararsız bir duruş sergilemesi işin içinden çıkılmaz hale getirdi. Umarız sorun daha da büyümez…

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak yaptığınız açıklamada merhum sanatçı Volkan Konak’ın ölümünde zamanında müdahale yapıldığını belirttiniz. Ancak otellerde yeterli bir sağlık sistemi kurulması için çalışma başlatmanız şart…

Sn. Olgun Amcaoğlu, anlaşılan artık memleket meselelerini düşünmek yerine torun sevmekle zaman geçiriyorsunuz. Ailenizle birlikte nice mutlu günleriniz olsun diyelim…

Sn. Hasan Hüda Ecer, geçtiğimiz gece Kupa derbisinde takımınızın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi mağlup etmesi herhalde ligde alınan Beşiktaş yenilgisini size unutturdu. Ancak lig bitmediğine göre erken sevinmeye de gerek yok herhalde…

Sn. Sinan Güneş, Nisan ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde görülen tozlu hava acaba daha ne kadar sürecek? Bu arada önümüzdeki hafta Türkiye’ye kuzeyden gelmesi beklenen soğuk hava akımı ülkemizde de etkisini gösterir mi?