"Asgari ūcretin artırılması hayat pahalılığına neden olur" ile başlayan konuşmalar bu noktaya geldi. Her kim ki size asgari ùcretin artırılması veya maaş artışı pahalılığa neden olur diye sõyler, Tùrkiye'yi õrnek gõsterin asgari ùcret artmıyor ama fiyatlar durmuyor.

(Gökhan Öztürk)

“Eylül ayından beri uğraşıyorum kardiyolojide bir hekime görünmeye…Olmuyor…” diyor okurum…

Hâlbuki… Yine kamu doktorlarının özel kliniklerinden hemen ertesi gününe randevu alabilirdi.

“Uykumda ölür kalırsam, bu mektup arşivinizde dursun" satırları derin bir kesik gibi bedenimde…

Olmuyor, olmuyor, olmuyor!

Halkın hastaneleri piyasacı sistemin “ön bürosu” olmaktan kurtarılamıyor.

(Cenk Mutluyakalı)

Topun çizgiyi geçip geçmediği konusu asgari ücretlinin alım gücünün yoksulluk çizgisi sınırının altında oluşundan daha önemsiz kaldığı güzel ülkem...

Kavgaya devam...

(Evren Bahtıkara)

Devlet, Karma ekonomik modelde ve sosyal devlet çerçevesinde serbest piyasaya müdahale etmeli mi?

Edebilir mi?

Devletin el çektiği kamu hizmetlerini ( Eğitim, sağlık, GSM, temel tüketim maddelerini vb) fahiş fiyatla, hakim konumu kötüye kullanmakla ve tartışılamaz sözleşme hükümleri ile vatandaşa yansıtan serbest piyasa oyuncularına müdahale edebilir mi?

KİT'lerdeki yolsuzluğun, işbilmezliğin ve milyonlarca zararın önüne geçip oyun kurucu olabilir mi?

(Ürün Solyalı)

Mümkün olsa da güneye tekrar geçebilseydim.

Kuzeyde 20tl olan bir ürüne 160tl ödemek zorunda bırakılıyorsak inceldiği yerden kopsun.

Kimse de güneye geçen ve orada alışveriş yapar insanları kınamasın.Kimse aptal değil ya dabir ürüne ederinin kat bikat üstü fiyat ödeyecek kadar zengin değil.(Zengin olup da ürünün fiyatına bile bakmadan satın alanları kastetmiyorum)

Kuzeyde eksik olan ürün ya da hizmet değil.Denetimsizlik ve kötü yönetim yüzünden herkes başına buyruk.iki km içinde on ayrı markette ayrı marka ürünün fiyatı neden on ayrı fiyat ve birbirleri ile yarış yapar gibi fahiş fiyattır.Ürürün ülkeye girişi her market için ayrı fiyatta mı oluyor?

Biraz da güney komşularımız kazansın da bu yandakiler akıl koyar da belki yaptıkları açgözlülüğe son verirler.

(Gönül Çelik)

İzaz - ikrama (yeme içmeye) 197 Milyon TL bütçe ayrılıp, 30 - 34 Bin TL alan Emeklilerin maaşının çok görüldüğü ülkeye KKTC denir.

Not: Bir gün herkese sıra gelecektir

(Ufuk Çağa)