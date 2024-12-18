Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, pazartesi akşamı başta Lefkoşa olmak üzere Mesarya bölgesinde görülen sisin sürücüler oldukça korkuttuğu bildirildi.

Lefkoşa ve Mesarya bölgesinde saat 19.00 civarında başlayan sisli havanın özellikle yolda olan sürücülere oldukça zor anlar yaşattığı bize gelen bilgiler arasında yer alıyordu.

İşlerinden evlerine dönmeye çalışan bazı sürücülerin Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda oluşan sis nedeniyle araç kullanmakta zorlandıkları bize ulaşan haberler arasında bulunurken, bazı sürücülerin araçlarının dörtlülerini yakarak bazı sürücülerin ise süratlerini oldukça düşürerek sisli havada ilerledikleri bildirildi.

Uzun zamandır bu kadar erken bir vakitte sisli havanın oluşmadığı için şaşkınlık yaşayan sürücülerin özellikle yol kenarları çizgilerinin önemine vurgu yaptılar.