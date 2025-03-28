“Hem dayatma paketlere hem de AKSA’ya karşı her türlü kararı üreteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” sözlerinin arkasında durur mu, Kubilay Özkıraç.

Gülümsüyoruz acı acı…

Ağlanacak halimize…

Şimdi çok daha iyi anlıyorum toplumun güvensizliğini… Sendikalara da siyasete de… Şaşırmıyoruz artık… “Bu da olmaz” duygusu ortadan kalktı.

Bu ülke yönetilmiyor.

Bu ülke savruluyor.

Daha ne kadar seyirci kalacağız bu pespayeliğe, keyfiliğe, değersizliğe… Peşkeşi, hırsızlığı ve şarlatanlığı milliyetçilikle örtenleri ne kadar izleyeceğiz daha… Böylesine kabullenmiş, kanıksamış, sessiz…

(Cenk Mutluyakalı)

BAYRAM GELİR... NEYİMİZE?: Gittikçe daha da bunaltan dehşet bir sarmal...

Trafik ve asayiş magandalıkları... Kontrolsüz füzelenen pahalılık... Saygısızlık, anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu ve hatta fiziksel ve psikolojik saldırganlık... Zıvanadan çıkmış çevre düşmanlıkları ve duyarsızlıkları... Boyut kazanan hava kirlilikleri... Aile kurumlarını deprem misali sarsan huzursuzluklar... Ve çoktan rekoru kırmış boşanmalarla iki cami arasında beynamaza dönüşen çocuklar... En güçlü sosyal güvencemiz olması gereken kutsal aile kurumuna güvensizliği pompalayan negatif olgular...

Çığ gibi büyüyen özel ve toplumsal belirsizlikler...

Say sayabildiğin kadar toplumsal fecaatimizi...

Eskilerde olduğu gibi, yani tam da unutulmaz o radyo günlerinde olduğu gibi, istek şarkıları yine revaçta olsaydı her halde istek rekoru kıracak şarkı o hüzünlü meşhur şarkıdan başkası olamazdı:

"Bayram gelmiş neyime / Kan damlar yüreğime..."

Bayramı bekler ve genel durumları izler ve irdelerken, aha tüm bunlar gelip istila ediyor garip aklımı...

(Ahmet Tolgay)

Sorun bizde değil, sorun, “Bekleyin yahu nasıl icraat yapacak” diyenlerdedir…

Verilen bütün kavgayı, mücadeleyi, duruşu, UBP, Ünal Üstel ve Arıklı ile gırtlak gırtlağa gelişi, söylenen tüm sözleri “Şakkk” diye unutup önümüze bakacağız öyle mi….???

O zaman Selma Eylem bu hükümete Eğitim Bakanı, Şener Elcil Maliye Bakanı, Murat Kanatlı da İçişleri Bakanı olsun…

Bizden değil mi, daha ne olsun…

İdeoloji, taze fasulyenin yanında servis edilen süzme yoğurtlu cacık değildir…

Yok öyle bir dünya…!!!

(Mahmut Anayasa)

VAY BEEEE

Polis bundan sonra trafik kontrollerinde ses ve görüntü kaydı alacakmış.

Yok daha neler? Ben görüntümün alınmasını ses kaydının tutulmasını istemezsem ne olacak?

(Hüseyin Cumaoğlu)