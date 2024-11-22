Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever bazı vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla doğanın nasıl yok olduğunu gözler önüne serdiler. Bu olayın 2 yıldır devam ettiğini ifade eden doğasever vatandaşlarımız düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

“İki senede gözümüzün içine soka soka güzelim doğanın içine ettiler, göz yumdular, şikayetleri kaale almadılar” diye konuşan doğa sever vatandaşlarımız Girne’de yaşanan bu doğa katliamının anlamının adım adım doğayı yok etmek olduğunu vurguladılar.

Doğa sever vatandaşlarımız doğaya dökülen onca plastiğin nereye gideceğini sorgulayarak “Bu plastikler yavaş yavaş parçalanıp yağmur suyu ile yeraltı su kaynaklarını zehirleyeceğini vurguladılar. “ Bu ülkede geri dönüşüm tesisi kurup atık malzemeyi alan 22 şirket var” diyen vatandaşlarımız atıkların bu şekilde doğaya bırakılmasına yetkililerin izin vermemesi gerektiğini söylediler.

Bu konuda başta Çevre Dairesi olmak üzere bölge belediyelerini göreve davet eden duyarlı doğaseverler artık bu doğa katliamına dur denilmesini istediler.