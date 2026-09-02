Sn. Ünal Üstel, gemi faciası sonrasında acılı ailelerin yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle sabırlarının taştığı görülüyor. Umarız aramalar kısa zamanda sonuç verir…

Sn. Erhan Arıklı, istifa etmek de bir erdemdir. Bu koşullarda sizin görevde olmanız biraz manidar.

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler TÜK’e verdikleri arpa ve buğdayın bedellerini ne zaman alacağını sorguluyor. Bu konuda bir tarih verilecek mi?

Sn. Murat Şenkul, Girne Limanı’nda kayıp yakınlarını bekleyenler için Belediye olarak onlara yardım etme düşünceniz çok yerinde. Ancak onların bu durumda oradan ayrılmaları zor gibi…

Sn. Hasan Hüda Ecer, Galatasaray dün Porto’dan Deniz Gül’ü de transfer etti. Sizce bu transfer yapılmalı mıydı?

Sn. Hakan Üredi, yaptığınız basın açıklamasında “Facialar, uyarılar görmezden gelindiğinde başlar.” diyerek çok güzel bir söz söylediniz. Gerçektende yaşananlar tam da budur…