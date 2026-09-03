UEFA, Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi Olimpik Lyon'a karşı 2-1 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-offf turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüp, Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."