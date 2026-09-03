Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak görevde bulunduğunuz dört yılda gerçektende çok büyük facialar görmüş bir hükümetsiniz. Bugüne kadar herhalde en şanssız hükümet olarak tarihe geçebilirsiniz…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak herhalde yine kasanız boşaldığı için 3,5 Milyar TL borçlanma için yetki istemişsiniz. Acaba bu para nereye kullanılacak?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının açılmasına yaklaşık 10 gün kaldı. Bu yıl okullarda tadilat işleri inşallah bitmiş olarak yeni eğitim yılına başlanacak… Bu arada yeni öğretmen görevlendirmeleri için atamalar yapıldı herhalde…

Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya enerji piyasası yine yukarı yönlü hareketlenmiş. Acaba ülkemizde akaryakıta yeni bir zam daha var mı? Zira Türkiye’de akaryakıt zamları ard arda geliyor…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak GABFest kapsamında bundan sonra yapılacak etkinlikleri iptal etme kararınız çok yerinde oldu. Ama sportif faaliyetler keşke devam etseydi…

Sn. Ulus Göker, deneyimli bir gemi kaptanı olarak yaptığınız değerlendirmede yaşanan gemi faciasında en büyük sorumluluk kaptanda gibi görünüyor. Dediğiniz gibi gemi manevra yapmış olmasa batış olmayacak..