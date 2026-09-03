Ayaklı Gazete’ye ulaşan kamp ve karavan sever bir vatandaşımız son zamanlarda gördükleri ve yaşadıkları nedeniyle üzülerek bu paylaşımı yaptığını belirterek sitemlerini iletti.

Kendisinin 2016 yılında kamp işine merak saldığını, karavanlara ve doğaya merağını yakınlarının bildiğini ifade ederek “Fakat bu yıl kamp karavan meraklıları oldukça artış göstermiştir... Bu nedenle gerek doğamıza gerek birbirimize çok dikkatli hareket etmeliyiz... Üzülerek yazıyorum birçok arkadaşımız herşeyde olduğu gibi bu işinde bokunu çıkarıp sıvamaya başladı...” dedi.

Kamp yapan karavan sahiplerinin kurdukları karavanlarını sezon bittiğinde oradan almadıklarını belirten vatandaşlarımız “Arkadaş arazi senin mi? Yoksa babanızın mı? Resimde de göreceğiniz gibi kimse yok ama kıyı şeridi dolu...” diye sitem etti.

“Biz bu dünyadan gelip geçiciyiz hiçbir yer bizlerin değildir ve bir sonraki nesillerimize güzel bir doğa bırakmalıyız... “ diyen duyarlı karavancı vatandaşımız karavan sahiplerinden bir ricada bulundu. “Bugün rica ediyorum karavanlarınızı tatiliniz bittiğinde arabalarınızın topuzuna takıp beraberinizde götürmenizdir... Heryeri gece konduya çeviriyorsunuz... Kampcılık karavancılık bu değildir...” diyen vatandaşımız Karpaz Belediyesi’nden bu işe bir el atmalarını istedi.