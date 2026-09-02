Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüyen bir sektör olan arıcılıkla ülkemizde uğraşan kişiler bu yıl hasadın beklentilerini karşıladığını dile getiriyor.

Bize ulaşan bazı arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız, Ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren kovanlarından bal kesmeye başladıklarını ve hasadın bitmek üzere olduğunu ve bal üretiminde beklentileri civarındabir verim aldıklarını ifade ettiler.

Özellikle geçtiğimiz yılki kurak mevsime göre bu yıl yağışlı ve bol çiçekli bir dönemin geride kalmasına karşın beklentilerinin daha fazla bal verimi olmasından dolayı sitem eden arıcılar, bunun nedenini sorguladılar.

Arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız, verim düşüklüğünü bazı nedenlere bağlayarak “Bu nedenlerin başında geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle birçok kovandaki ana arıların ölmesi gelmektedir. Bir diğer neden ise ülkemize özgü arı çeşidinin her geçen gün azalması geliyor. Yerli arı türümüz gerçekten de çok iyi bir işçi arıdır” diyerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.