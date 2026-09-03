Filo Jet faciasında kayıp 19 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı önündeki bekleyişi devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar’ın katılımıyla deniz yüzeyinde ve deniz altında yürütülen çalışmalarda, kayıp kişilere ilişkin gün içerisinde yeni bir gelişme açıklanmadı.

Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresindeki çalışmalar teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle devam ederken, aileler liman önünde kurulan çadırların altında ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan bazı kayıp yakınları Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmek üzere Girne Limanı’ndan otobüsle alınarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne götürüldü. Saat 15.00 sıralarında adaya gelen Yılmaz’ın kayıp 19 kişinin ailelerinden temsilcileriyle görüşme yapacağı kaydedildi.

Liman bölgesinde ise gün boyunca Başbakanlık, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarından yetkililerin de ailelerle temasları sürdü.

- Bakanlıkların desteği devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan klinik psikologlar da liman bölgesinde bulunarak, kayıp ve yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına destek sağlamaya devam ediyor.

Bölgedeki oteller, kurum, kuruluş ve işletmeler de ailelerin yiyecek, içecek ve diğer günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.