Sn. Tufan Erhürman, dün kayıp ailelerin yanına giderek onlara moral vermeniz yerine oldu. Ancak bu kayıpların bir an önce bulunması onların acılarını biraz olsun hafifletir herhalde…

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak ailelerin bir açıklama için saatlerce bekletilmesi sonrasında yaptığınız açıklamalar kayıp yakınlarını hiç memnun etmemişe benziyor. Bu arada birçok kişinin hayatını kurtaran kişileri ödüllendirmenizde fayda var…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Lefke ve Güzelyurt’ta etkili olan kötü hava şartları nedeniyle elektrik iletim hatlarında meydana gelen arıza herhalde dün itibariyle giderilmiştir. Kıb-Tek ne kadarlık bir zarar tespit etti?

Sn. Kudret Özersay, dün yaptığınız bir paylaşımda ifade ettiğiniz gibi, kimse sorumluluk almadığı veya istifa etmediği sürece ülkede bir gelişme olmayacağı aşikar.

Sn. Murat Şenkul, sizin söylediğiniz gibi, yaşanan deniz faciası sonrasında dün gemi seferlerinin iptal edilmesi pek anlaşılır gibi değil. Bu olay adeta hava yollarının ekmeğine bal sürdü. 6 bin TL’lik biletleri 25 bin TL’ye satılıyor…

Sn. Hüseyin Eminoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğunuz bir ameliyatla sağlığınıza kavuşmuşsunuz. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkarsınız…