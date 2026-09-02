Fırsatlı YORUM.

Tam bir fırsat ülkesiyiz. Fırsatı ranta çevirmede üstümüze yok.

Bir deniz kazası geçirdik ya. İnsanlar bir müddet bu deniz yolculuğundan korkup vazgeçecek.

Zaten dört yanımız deniz ulaşımda izoleliyiz. Şimdi tek ada harici bağlantı UÇAK. Yani tam fırsatı zam yapmaya demiyorum, yaptılar diyorum.

İstanbul'a mi gideceksiniz Larnaka dan Atina ya, Atina dan İstanbul’a uçak bileti daha ucuz.

Oradan mı gidin demek istiyorsunuz.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Ülke olarak yastayız… !

Evlatlarımızı, insanlarımızı kaybettik. Acımız büyük, kaybımız ağır.

Böyle günlerde farklı düşünene küfür, nefret ve ırkçılık söylemi yakışır mı?

Farklı düşünmek düşmanlık değildir.

Unutmayalım; başkasını düşüncesi yüzünden yok sayan, gün gelir kendisi de yok sayılır. Hiç olmazsa giden yaşamlar ve aileleri için azıcık empati yapıp, sessiz kalalım.

Olmaz mı?

(Eralp Şerifoğlu)

Açıklama yapan vatandaşı polisin almasının yasadaki gerekçesi:

“Halkı kin ve öfkeye sevk etmek, panik yaratmak, halkı kaosa sürüklemek.”

Halk dilindeki tercümesi ise biraz daha kısa:

“Yetkisiz yetkililerin iki yüzlülüğünü fazla açık anlatmak.”

Zaten mesele halkı paniğe sürüklemesi değil,

halkın zaten görmeye başladığı gerçeği yüksek sesle söylemesi. Bu onları rahatsız etti. Bırakın adamı rahat…

(Ayşe Akınlı)

31 yıl kadar önce idi

Gazi Mağusa belediyesi halk dansları ekibi Alanya Antalya festivale katılmıştı Aygül Aygül Guleçyüz Şifa Çolakoğlu Mustafa ipekcioglu ....ve ben Girne Alanya seferi için bir gemi ye binmistik ve yolculuk başladı bir saat kadar sonra olanlar oldu herkes yerlerde kusuyordu ne ileri ne geri gidiyordu gemi ama ağır ağır ilerliyordu dedik ki batsın da kurtulalım bitsin bu işkence vallahi dedik ama kader Alanya ya geldik sağ salim dönüş yolu Taşucu Girne idi ve benzer bir gemi dümdüz deniz hiç sezmedik

Demek ki deniz e Güman olmazmış

(İsmet Ezel)

Haberleri ara ara takip etmeme rağmen dün ö.s. kayıp sayısı 18'den 20'ye güncellendi. O iki kişilik farkın nasıl izah edildiğini duyan, bilen var mı? Hani; bugün de adam çıkıp Sahil Güvenliğe sudan çekerek verdiğim 2 kişi ölenler listesinde yok deyince,kafama takıldı.

(Serdar Atai)

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ? Yamalanmış sürat gemisi . Bilindiğinden dolayı ￼ önce kaptan ve tayfası kaçmış. Olan küçücük çocuklar ve insanlara olmuş ,tedbirsizlik , para hırsı, adaletsizlik , liyakatsizlik. Sahipleri nerde? Yazıklar olsun.

(Oya Erdoğdu Denizer)

KKTC de deniz taşımacılığında ilk kez böyle büyük bir olay yaşanmıştır. Hükümetin ve tüm siyasilerin yapması gereken , acılı ailelere nasıl yardımcı olabiliriz konusu olmalıydı , nerde hata yaptık da böyle bir olay yaşandı olmalıydı , göz göre göre can kurtarma da yetersiz kaldığımız konu olmalıydı , Bunlar haricinde konuşulanların , bir anlamı yoktur. İstifa ederler /etmezler , bende hiçbir anlam ifade etmez. Ateş düştüğü yeri yakar .. İnsan hayatı bu kadar önemsiz olamaz...

(Tamer Karakaşlı)