Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, lig öncesi son provalarını anı maçları ile yapıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakemlerinden Turgay Misk’in babası merhum Hüseyin Misk anı maçı ile anılıyor. Aksa 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe lig öncesi çalışmalarında sona yaklaşırken, anı maçları ile hazırlıklar sürüyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, Tuzla’da kaleci olarak kısa süre futbol yaşantısı olan merhum Hüseyin Misk anı maçında Mormenekşe ile Akdoğan karşı karşıya geliyor.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Hüseyin Misk’in ailesi tarafından organize edilecek olan merhum Hüseyin Misk anı maçı 4 Eylül Cuma günü saat 16.30 da Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanacak. Futbol Federasyonu’na bağlı hakemler Turgay Misk, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu görev yapacağı Merhum Hüseyin Misk anı maçı sonrasında takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Hüseyin Miski’nin ailesi tarafından verilecek.