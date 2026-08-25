Yeniboğaziçi’nde kaldıkları evde erkek arkadaşına ait 4 bin 500 euro nakit parayı çalan 50 yaşındaki isminin baş harfleri Y.G.B adlı kadın yürütülen ileri soruşturma kapsamında tutuklandı.

Havalimanı’ndan önceki gün KKTC’ye giriş yapacağı sırada tutuklanan Y.G.B parayı 18 Mart'ta çalmıştı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Y.B.’nin, 18 Mart 2026 tarihinde, eski sevgilisinin evinden 4500 Euro para çaldığını ve yurtdışına çıkış yaptığını belirtti.

Zanlının, önceki gün, Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını kaydeden polis, ülkemizde öğrenci izniyle bulunan zanlının, teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının, 100 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması yönünde emir verdi.