Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ülke futbolunun içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar ve BTM 2.Lig ile ilgili süreçle alakalı olarak açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

Ülkemiz futbolunun içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlar ve son günlerde gündemi meşgul eden BTM 2. Lig süreciyle ilgili olarak, doğru bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması adına bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Tüm dünyada hissedilen savaş atmosferinin tetiklediği ekonomik daralma, maalesef ülkemizi ve doğal olarak ülke futbolumuzu da doğrudan etkilemiştir.

Yaşanan bu tıkanıklığı aşmak adına; Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve KTFHGD Başkanı Hakan Muhtaroğlu ile görüşme gerçekleştirdik. Bu süreçte BTM 1.Lig ücretleri kısa sürede ödenecek ve BTM 2.Lig ile ilgili de ödeme süreci sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır.

Yaptığımız temaslar neticesinde, Sayın Başbakanımız ve Sayın Maliye Bakanımızdan konunun ivedilikle ve kısa sürede çözüme kavuşturulacağına yönelik destek aldık. Devletimizin içinde bulunduğu olağanüstü durumlar nedeniyle bazı teknik gecikmelerin yaşanması doğaldır. Ancak bilinmelidir ki bu süreçte herkes biraz fedakarlık yaparak söz konusu durumu el birliğiyle aşacağız.

Buradan tüm kulüplerimize ve spor kamuoyuna açıkça ifade etmek isterim ki 40’ın üzerinde köy takımımızın büyük bir heyecanla beklediği ve bizim için manevi değeri paha biçilemez olan BTM 2. Lig’in oynanmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

BTM 2. Lig, daha önce planladığımız takvim ve periyotta eksiksiz olarak oynanacaktır. Bu süreçte ne kulüplerimizin motivasyonunun kırılmasına ne de hakem arkadaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ülke futbolunun her paydaşı bizim için değerlidir. Ekonomik zorlukların yarattığı bu durumu, el birliğiyle ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Futbolun sahada kalması ve köylerimizdeki o eşsiz rekabetin sürmesi bu süreçte tek önceliğimizdir.