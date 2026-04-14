Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Ligde 2026 sezonunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü (DİKA) yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Haftada 5 antrenmanla yeni sezona hazırlanan DİKA takımı çalışmalarını sahasında yapıyor. Teknik direktör Mehmet Karagil ve yardımcısı Osman Kaya yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DİKA takımının son yapılan antrenmanına izinli olarak Türkiye’de bulunan Kasım Tağman katılmadı.

Takıma katılan transferler arasında Kasım Tağman, Kenan İrfanoğlu ve Kayra Gevrek kiralık, Osman Şah bonservisli olarak katılırken, Halil Sivri ve Engin Keleş ise takıma geri döndüler.

DİKA Kulüp Eş başkanları Samet Dilekkaya ile Hüseyin Osmanoğlu’nun, Teknik direktör Mehmet Karagil’in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Teknik kadroya kaleci antrenörü İlhan Arçın ve yardımcı antrenör Fikriye Kanlı katılacağı bildirildi.