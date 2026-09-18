Bu yıl 17.si düzenlenen “Uluslararası Valasska Bystrice Satranç Turnuvası”, Çekya’da 5 – 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sertbay Satranç Akademisi başkanı ve antrenörü Hüseyin Sertbay önderliğinde sporcuları Ahmet Paşa, Eylül Güneş ve Bertuğ İlgililer’in yarıştığı turnuvaya, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da damga vurmayı başardı.

​9 TUR, 4 SPORCU, 4 BÜYÜK ÖDÜL!

9 tur üzerinden gerçekleşen zorlu turnuvada Sertbay Satranç Akademi antrenörü Hüseyin Sertbay, topladığı 7.5 puan ve 2220 ELO performansı ile şampiyonluğa ulaştı. 2025 yılının ardından 2026’da da unvanını koruyan Sertbay, ELO puanını 23 artırarak güncel puanını 2133’e taşıdı.

Sertbay Satranç Akademi sporcuları ise masa başında harika işler çıkararak turnuvayı ödüllerle tamamladı.

Ahmet Paşa topladığı 6,5 puan ve 2111 performans ile turnuvayı Beşinci sırada tamamlarken, ELO’sunu 17 puan artırmayı başardı.

Eylül Güneş’te topladığı 6 puan ve 1989 ELO performansı ile kendi ELO’sunu tam 56 puan birden artırdı, hem de 20 katsayı ile. Eylül, bu müthiş performansıyla turnuvanın “En Başarılı Kadın Sporcusu” ve genel sıralamada Onunculuk ödülünü aldı.

Turnuvada yarışan en genç sporcu Bertuğ İlgililer, kazandığı oldukça önemli deneyimlerin yanı sıra “En Başarılı İkinci Genç” unvanını ve eş puanla On Birincilik ödülünü kazanarak Sertbay Satranç Akademi’yi gururlandırdı.

Yüksek konsantrasyon gerektiren bu zorlu ve başarılı turnuvanın ardından Sertbay Satranç Akademi ekibi, Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya geçerek iki günlük keyifli bir gezi düzenledi. Sporcular hem yorgunluk attı hem de elde ettikleri bu uluslararası başarıyı doyasıya kutlama fırsatı buldu.